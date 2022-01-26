Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzincan

Erzincan’da kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 10, Çayırlı’da 4, İliç’te 40, Kemah’ta 25, Kemaliye’de 23, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 40, Tercan’da 25 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplam 173 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 15 ekip, 3 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 13 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Aralıklarla devam eden kar, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları açmak için seferber oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 3, Çatak'ta 18, Erciş’te 10, Gevaş’ta 10, Gürpınar 18, Muradiye 3 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 1031 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.

Bu arada, il merkezindeki yoğun yağışın ardından belediye ekipleri de kar temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kayseri

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı ilçelerde bulunan 223 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu kapsamda, Bünyan'da 8, Develi'de 20, Felahiye'de 7, İncesu'da 4, Kocasinan'da 5, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'nda 90, Sarıoğlan 3, Sarız'da 32, Talas'ta 5, Tomarza'da 35 ve Yahyalı'da 12 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin kapanan yolları açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de zaman zaman kara yollarında düşen çığları temizleyip yolları ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da il genelinde kar nedeniyle 43 köy yolunun kapandığını söyledi.

Erzurum

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 952 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi 2 bin personel ve 1000 iş makinesiyle, ulaşım sağlanamayan ve toplam uzunluğu 3 bin 528 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

3 ilde 321 yol ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle Tunceli'de 290, Ağrı'da 27, Ardahan'da 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Sinop

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle özellikle yüksek rakımlı ilçeler olmak üzere toplamda 106 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı açıklandı.

Sinop merkeze bağlı 5 köy, ilçelerden Gerze'de 8 köy, Durağan'da 3 köy, Erfelek'te 7 köy, Ayancık'ta 26 köy, Boyabat'ta 2 köy, Dikmen'de 13 köy, Türkeli'de 12 köy, Saraydüzü’nde 30 köy yolunun kapalı olduğu aktarıldı.

İl Özel İdaresine bağlı 91 iş makinesi ve 135 personel ile kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürüyor.

Adıyaman

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezinde 28, ilçelerden Besni'de 115, Çelikhan'da 48, Gerger'de 132, Gölbaşı'nda 58, Kahta'da 51, Samsat'ta 6, Sincik'te 82, Tut'ta 8 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.