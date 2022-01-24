Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1008 koy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Gaziantep

Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle, Gaziantep adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

175 köyün yolunun kardan kapandığı kentte, şehirler arası otoyol ve kara yollarının açık kalması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kayseri

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahallelerin yolları kapandı.

Bünyan'da 3, Develi'de 20, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 70, Sarız'da 30, Talas'ta 4, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da ise kapanan 8 yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin şuana kadar yaptıkları çalışmalarda ise 228 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 135 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde de belediye ekipleri, caddelerde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçenin dışına taşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Yüksekova ilçesinde 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerdeki karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece etkili olan kar nedeniyle il genelinde 114 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kar nedeniyle 282 köy yolunun kapandığını aktardı.

Kentte dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle araçlar kara gömüldü, vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Anadolu'daki 6 ilde 1485 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Özellikle yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Erzurum kırsalındaki 699 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilde ulaşım sağlanamayan yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ayrıca kar ve tipi yüzünden Erzincan'da 425, Tunceli'de 287, Ağrı'da 48, Ardahan'da 9, Iğdır'da 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve il özel idaresi ekipleri söz konusu yolların açılması için aralıksız çalışma gerçekleştiriyor.