Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Muş

Kentte etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde tipi nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekipleri, köylere ulaşım verebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Ekipler, zorlu coğrafyadaki tipi ve çığ riskine rağmen görüş mesafesinin düştüğü bölgeleri adım adım ilerleyerek vatandaşın ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi etkili oluyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 38 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Erzurum

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 23 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması sürdürüyor.

Kırklareli

Kentte dün başlayan kar yağışı, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oldu.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, merkeze bağlı 4, Demirköy ilçesinde 10, Kofçaz ilçesinde 15 köye ulaşım sağlanamıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yollarda uygulama yapıyor.

Ekipler kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Tunceli

Tunceli’de dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Pülümür İlçe merkezi arasında kalan yol, zincirsiz tırların geçişine kapatılırken, il merkezi, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Merkez ve aynı ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün süreyle idari izin verildi.