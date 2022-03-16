Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

5 ilde 1018 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 715 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 202, Kars'ta 80, Ardahan'da 16, Iğdır'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin karla mücadele çalışması yürütüyor.

Muş'ta 192 yol ulaşıma kapalı

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 192 köy yolunda çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 40, Varto’da 56, Bulanık’ta 30, Malazgirt’te 55, Korkut’ta 10 ve Hasköy’de 1 köy yolu olmak üzere toplam 192 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Tokat ve Kastamonu'da 52 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 2, Erbaa'da ise 11 olmak üzere 13 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden İnebolu'da 15, Küre'de 13, Şenpazar'da 4, Azdavay ve Doğanyurt'ta 3'er, Bozkurt'ta 1 olmak üzere 39 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.