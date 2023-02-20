Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Erzurum

Erzurum'un kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 232 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Posof ilçesinde 2, Çıldır'da ise 3 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla merkeze bağlı 6 köy ile ilçelerden Üzümlü'de 5, Kemah'ta 5 ve Refahiye'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 50'si mahalle, 35'i mezra olmak üzere 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.