Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti.

Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Dünden bu yana yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 211 köy yolunda il özel idaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 76 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan adama maske taktılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi sağlık çalışanları, etkili olan yağışların ardından hastane bahçesinde kardan adam yaptı.

Kardan adama maske takıp, üzerine "Maskemizi takalım hastalarımızı ve kendimizi koruyalım" yazısı asan çalışanlar, vatandaşları COVID-19'a karşı uyardı.

Hakkari

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise il genelinde kardan kapanan 106 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 64, Arguvan'da 45, Battalgazi'de 39, Hekimhan'da 34, Akçadağ'da 33, Kale'de 22, Doğanyol'da 16, Yeşilyurt'ta 15, Yazıhan'da 13, Darende'de 11, Doğanşehir ve Kuluncak'ta 6'şar mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

5 ilde 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 1181 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 bin 279 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Ağrı'da 26, Tunceli’de 290 ve Erzincan'da ise 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Adıyaman

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde 21, Besni'de 38, Çelikhan'da 43, Gerger'de 105, Gölbaşı'nda 34, Kahta'da 31, Sincik'te 82 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.