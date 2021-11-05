Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle istasyonlarda kalabalık oluştu.

Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Açıklamada, arızanın ne kadar süreceği ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin bilgi verilmedi.