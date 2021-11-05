Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yenikapı-Hacıosman arasındaki seferler gecikmeli gerçekleştiriliyor
İstanbul Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde arıza nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.
Konuyla ilgili açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle istasyonlarda kalabalık oluştu.
Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Açıklamada, arızanın ne kadar süreceği ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: İstanbul
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