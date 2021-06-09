Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 9, 2021
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT
Son Haberler
- 07:22
- 07:23
- 05:52
- 05:38
- 04:21
Sıradaki Haber
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz