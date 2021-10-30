Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama
[Fotoğraf: Arşiv]
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor. Seferler Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda metroda aksama yaşandığı duyuruldu.
Paylaşımda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini yer verildi.
#MetroDuyuru #M1A— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 30, 2021
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır.
Etiketler: İstanbul
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