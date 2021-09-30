Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yem yüklü tır devrildi kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, kazada 2 kişi yaralandı.
Emre Aktaş yönetimindeki hayvan yemi yüklü tır ile Halil Kırbaşlar idaresindeki otomobil, D-565 kara yolunun Susurluk Garaj mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırdaki yemler yola saçıldı, otomobil 50 metre sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, trafik akışı tali yoldan sağlanıyor.
Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:16
- 11:17
- 11:09
- 11:04
- 10:58
Sıradaki Haber
Bakan Bilgin ve sendikalardan aşı olun çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz