Son yıllarda kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda yapılan yatırımlarla adeta "altın çağını" yaşayan Hakkari, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle bölgenin parlayan yıldızı haline geldi.

120 milyon 710 bin liralık yatırımla 42 proje

Bakanlığın 120 milyon 710 bin liralık yatırımıyla 42 projenin uygulamaya konulduğu kentte, Merga Bütün Kayak Merkezi'nde inşa edilen otel çalışmalarına destek sağlandı, pist etrafında güvenlik ağları çekildi ve kar ezme aracı alındı.

Yeni yurtların yapıldığı, mevcut tesislerin baştan sona yenilendiği Hakkari'de, birçok yeni tesis de tamamlanarak hizmete alındı.

Tüm ilçelere yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezleri ve spor salonlarının kazandırılacağı kentte, 33 kapalı halı saha, sentetik çim yüzeyli halı saha ile semt sahası yapılması için çalışma başlatıldı.

Çok sayıda tesisin gençlerin hizmetine sunulduğu kentte, spora yönlendirilen başarılı gençlerin milli takıma kazandırılması hedefleniyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Kayak merkezinin yeni yatırımlarla daha donanımlı hale getirildiğini belirten Akbıyık, yapılan hizmetlerle kentte refah düzeyinin yükseldiğini vurguladı.

"Hakkari tarihinin en yüksek yatırımını aldı"

Gençlik ve Spor Bakanlığının Hakkari'de tarihinin en yüksek yatırımını yaptığına dikkati çeken Akbıyık şu bilgileri paylaştı:

"120 milyon lira bütçeli 42 proje var. İl merkezi ve ilçelerimizde yüzme havuzları, gençlik merkezleri, mini sahalar, futbol, basketbol sahaları, spor salonları inşa ediliyor. İlk kez kent genelinde böyle bir yatırım seferberliği var. Üniversite öğrencilerine yönelik bin kişilik yurt inşaatı da devam ediyor. Kentteki gençlerimiz çok yetenekli. Spora büyük ilgi gösteriyorlar. 1. ligde mücadele eden kadın futbol takımı, 2. ligde voleybol ve engelli basketbol takımlarımız var."

"Hedefimiz 2021 Dünya Rafting Şampiyonası'nı burada yapmak"

Hakkari'nin Türkiye'de en genç nüfusa sahip illerden biri olduğunu aktaran Akbıyık şöyle devam etti:

"Kayak Milli Takımı'nda çok başarılı sporcularımız var. Yüksekova'dan dünya şampiyonasına dahi katılabilecek sporcularımız yetişiyor. Bu yatırımlarla çocuklarımız daha başarılı sonuçlara imza atacak. Kayak merkezinde de ülke çapında ve uluslararası etkinlikler yapacağız. Bu kapsamda şu anda bir otel inşaatımız devam ediyor. Burası özel sektöre de örnek olacak.

İnanıyoruz ki Sarıkamış, Erciyes ve Uludağ gibi burada da birçok tesis yapılacak. Sadece Hakkari için değil bölge illeri, İran ve Irak için de önemli bir kayak merkezi konumunda. Geçen sene Türkiye Rafting Şampiyonası Hakkari'de yapıldı. Hedefimiz 2021 Dünya Rafting Şampiyonası'nı burada yapmak. Hakkari dağlarıyla, karıyla, doğasıyla, Zap Nehri'yle turizm için dağ ve kış sporları için en elverişli yerlerden biri."