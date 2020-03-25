Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

Şüpheli hakkında 14 gün ev hapsi cezası ile salgın sonrası 15 gün süreyle en yakın huzurevine haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.