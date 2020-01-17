Türkiye

Yarıyıl tatili bugün başlıyor

17 Ocak 2020 Cuma 04:54 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 04:59

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler karnelerini alacak ve 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.