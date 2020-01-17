Yarıyıl tatili bugün başlıyor17 Ocak 2020 Cuma 04:54 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 04:59
2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler karnelerini alacak ve 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karne alıyor. Karne töreninin ardından da 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.
1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek.
İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak.
Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: TRT Haber