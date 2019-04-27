Yargıtay, FETÖ davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.

Ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edildi. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.

Sanıkların temyiz başvurusuna ret

İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak şekilde eksiksiz olarak sergilendiğine değinildi.

Sanıkların temyiz başvurusu esastan reddedildi.

Ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edildi

Kararda silahlı terör örgütüne üyelikten verilen hükmün ise farklı maddelere dayandırıldığına dikkat çekildi, ilgili maddeler işaret edildi. Bu yönüyle yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber