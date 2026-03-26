AA 26.03.2026 15:39

Yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınlar sahibine teslim edildi

Esenyurt’ta yanlışlıkla çöpe atılan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 26 tam ve 2 yarım altın, atık tesisinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içinde altın bulunan bir paketin yanlışlıkla çöpe atıldığını fark etti.

Durumu hemen Esenyurt Belediyesine bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine gitti. Harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması yaptı.

Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, Mustafa ile birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların bulunduğu paketin sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

Paketin içinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 tam altın ve 2 yarım altın çıktı.

Zabıtanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine teslim edildi.

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

