Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi dün 17.30 sıralarında başlayan yangın bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Dün başlayan yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale edilirken, akşam saatlerinde gece görüşlü helikopterler ve karadan çalışma yapıldı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle Seğirdim Mahallesi’nde 20 hane boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi.

Ayrıca 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı. Tehlikenin geçmesi sonrası vatandaşlar evlerine dönmeye başlarken gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Bazı evlerin yanarak tamamen kullanılmaz hale geldiği Seğirdim Mahallesi’nde evlerini gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yangında evi yanan 51 yaşındaki Günay Akın, “Çamlardan doğru köye doğru geldi. Saat 17.00 sıralarıydı. Yarım saat sürmedi yangının evime gelmesi. Korktuk alevlerden hayvanlarımızı kurtardık başka bir şey kurtaramadık” dedi.

“Manzarayı görünce hüngür hüngür ağladım”

Yangın sonrası köylerine döndüklerinde yaşadıkları duygu dolu anları anlatan İbrahim Akın, “Yangın başladığında uzaktı. İki dağ ötesinde yarım saat sürmedi buraya ulaşması. Yangını görümce hayvanlarımızı sardık arabalara ve uzaklaştık buradan. İki-üç dakika farkla kurtardık. Çok kısa sürede buraya ulaştı. 45 dakika sürdü köyle ulaşması. Burada anılarımız var. Çocukluğumuzdan beri dedemizden kalma, amcamız kalıyordu. Üzgünüz. Hüngür hüngür ağladık. Üzülmenin de çaresi yok. Ağladığımızla kalıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Onlarında üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

''Sabaha kadar hiç uyumadım''

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan İbrahim Akdağ ise gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Yangının şokunu anlatamadım. Yapanlar kahrolsun. Saat 17-00 sıralarında arkadaşlarımla çay içiyorduk karşıki dağda duman gördük. Yarım saat sürmedi buraya gelmesi. Komutan geldi. Köyü boşaltın dedi. Hayvanları başka köye götürdük. Böbrek hastasıyım komutan hastaneye götürelim dedi gitmedim. Haplarımı aldım. Oğlum geldi İzmir’den onla Akhisar’a gittik. Sabaha kadar hiç uyumadım. Hala şokunu yaşıyorum.”