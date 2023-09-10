Yangın dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 1 ölü, 36 yaralı

Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

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