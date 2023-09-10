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Türkiye
TRT Haber, AA 10.09.2023 15:34

Yangın dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 1 ölü, 36 yaralı

Edirne'de yol kenarında çıkan yangın görüş mesafesini düşürdü. Otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

 

 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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