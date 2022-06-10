Yangın çıkarıp, özçekim yaptı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan sazlık yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut A.'nın yangın çıkardıktan sonra özçekim yaptığı ortaya çıktı.
8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi Karadağ mevkiindeki sazlıkta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. 3 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.
Husumet sebebiyle yangın çıkarmış
Şüphelilerin, sazlıkta yetişen kamışları kesip işleyerek geçimlerini sağladığı ve aralarındaki husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi.
Öte yandan Davut A.'nın cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra özçekim yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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