Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı
[Fotoğraf: DHA]
Yalova’nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.
Altınova'da tersaneye bakım onarım için getirilen ve açıkta demirlenen "Alfonsito" isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı.
Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yalova haberleri kuru yük gemisiSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:07
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