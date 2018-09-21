Yakın korumaların zorlu eğitimleri

Önemli kişileri canları pahasına koruyorlar. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı sürekli tetikteler. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı'nın, yakın koruma eğitimleri sürüyor.

Yakın koruma olabilmek için hangi eğitimlerden geçiyorlar? Olası saldırılarda nasıl hareket ediyorlar?

Kimi zaman makam aracına yapılan saldırıya, kimi zaman da silahlı saldırgana karşı koyuyorlar. Özel kişi ve kurumları, can siperane koruyan yakın korumaların zorlu eğitimini TRT Haber Muhabiri Rasim Kılıç ve Kameraman Mehmet Yılmaz yakından izleme fırsatı buldu.

10 farklı branşta eğitim veriliyor

Emniyet Koruma Daire Başkanlığı; yakın ve makam aracı , dalgıç adam, sivil havacılık güvenliği gibi 10 farklı branşta eğitim veriyor. O eğitimler, filmlerdeki aksiyon sahnelerini aratmıyor.

2018'de 2 bine yakın polis eğitim aldı

Yakın koruma olabilmek için fiziksel ve psikolojik yeterlik ile iyi bir kondisyon şart. Eğitimlerde temel amaç, korunacak kişinin can güvenliğini sağlamak.

2018 yılı başından bu yana 2 bine yakın polis eğitim gördü. 28 yabancı ülke polis teşkilatı da yakın koruma eğitimlerini Türkiye'de aldı.

Kaynak: TRT Haber