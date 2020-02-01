Çin'den 42 kişiyi Türkiye'ye getirmek için Wuhan kentine giden askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Koca Yusuf" adlı uçağın operasyonu başarılı bir şekilde tamamladığı belirtilerek, şunlara yer verildi:

"Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Etimesgut Havaalanına indi."

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