Wuhan'daki Türkler Ankara'ya getirildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gönderilen uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.
Çin'den 42 kişiyi Türkiye'ye getirmek için Wuhan kentine giden askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Koca Yusuf" adlı uçağın operasyonu başarılı bir şekilde tamamladığı belirtilerek, şunlara yer verildi:
"Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Etimesgut Havaalanına indi."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: tahliye uçağı tahliye son dakika koronavirüs çinSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 21:14
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