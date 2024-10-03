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Türkiye
DHA 03.10.2024 13:22

Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyatta öğrendi

Adana'da çiftçilikle uğraşan Metin Gökmen, bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede ameliyat oldu. Şikayeti geçmeyen Gökmen aynı hastanede olduğu ikinci ameliyat sonrası vücuduna ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi.

Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyatta öğrendi

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti.

Burada muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi.

18 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda, iddiaya göre Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldı.

Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyatta öğrendi

Ameliyattan sonra sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürüyemeyen Gökmen, aynı hastanede 22 Ocak’ta bir kez daha ameliyat edildi. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından doktoru, vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine kendisine platin takıldığını öğrendi.

Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını belirttiği doktorlar hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İkinci ameliyatın ardından yine yürüyemeyen Gökmen, bu kez 29 Ocak’ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde özel bir hastanede ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrası da şikayetleri devam eden Gökmen, 5 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, Gökmen'de Hepatit B virüsüne rastlandı.

"3'üncü ameliyata beni ikna etti"

Metin Gökmen, "Bana platin takılacağı bilgisi verilmedi. İkinci ameliyatı olduk, doktor platinleri bana gösterdi. 'Hocam bu nedir' dedim. 'Vücudun platinleri kabul etmedi' dedi. 6 gün sonra ayağım yine ağrımaya başladı. 'Hocam bu ne olacak' dedim. 'Dokuların basınca maruz kalmış' dedi. 3'üncü ameliyata beni ikna etti. Bu operasyonu başka bir hastanede geçirdim. Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesörle görüştüm, oraya sevkimizi istedik" dedi.

Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyatta öğrendi

"Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim"

4'üncü ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu aktaran Gökmen, "Orada yapılan test sonucu, Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim. Virüs nedeniyle 1 hafta ameliyat olamadım çünkü vücuduma yüksek derecede anestezi verildiği söylendi. Zaten ağrılar bunun yüzünden olmuş. Tekrar ameliyat oldum, yürüme ihtimalim çok düşüktü. Şu an zor da olsa yürüyorum ama yüzde 50 engelli kaldım" diye konuştu.

"Elimden ne geliyorsa yapacağım"

Çorabını bile eşinin giydirdiğini belirten Metin Gökmen "Savcılık suç duyurusunu kabul etti ve soruşturma başladı. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyi denetlemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım, tüm evrakım elimde, taktıkları platinlerin hepsini saklıyorum" dedi.

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