Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sabah saatlerinde çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelen Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetlerinden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığınca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, 107 metre derinlikte tespit edilen teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Ekipler, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 4 ROW ve 4 sonar cihazıyla çalışma yürütüyor.

Yapılan arama çalışmasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği 16 kişinin cenazesinin çıkarıldığını açıkladı.

Kancalama yöntemi ile cesetler çıkarılıyor

Kancalama yöntemiyle cenazeleri çıkarma işlemi sürüyor. Row cihazlarına kanca takılıp cesetler tek tek tekneden çıkarılacak.

Tekne, 27 Haziran'da kaybolmuştu

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuştu.

Uzun süren çalışmaların ardından tekne Çarpanak Adası açıklarında 107 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.