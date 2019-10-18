Türkiye

Van'da şehit olan asker için tören düzenlendi

18 Ekim 2019 Cuma 11:12 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 11:41

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk için tören düzenlendi.