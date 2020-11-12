Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Terazin ve Govik Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, RPG-7 roketatar, PK makinalı tüfek, 50 el bombası, 50 kilogram amonyum nitrat, roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mermisi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 19:56
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