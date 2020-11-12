Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Terazin ve Govik Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, RPG-7 roketatar, PK makinalı tüfek, 50 el bombası, 50 kilogram amonyum nitrat, roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mermisi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.