Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerimiz olay yerine gitti. Minibüsün içindeki yolcu sayısı ile ilgili net bir bilgi yok. Olay yerinde telefonlar çekmiyor, gelen ilk bilgileri paylaşacağız. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." dedi.

Ekiplerin olay yerine ulaştığını söyleyen Vali Bilmez, kurtarma çalışmalarına başlandığını belirtti.