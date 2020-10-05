Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlere ilk kar düştü. Beyaz örtüyle kaplanan tepeler cep telefonlarına yansıdı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin Turan Mahallesi'ndeki yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Mahalledeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
İlçe sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan tepeleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Etiketler: Van kar Kar yağışı beyaz örtüSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 10:32
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