Van Gölü’nde inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde bulunan tatlı sularda gece denetim yaptı.

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası

Denetimlerde, 100 metre uzunluğundaki kafes tipi manyat tipi ağa takılı 15 ton canlı balık ele geçirildi.

Balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan 4 kişiye 7 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

