Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretmenlerimiz,



Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma tehlikesi nedeniyle 05.01.2022 Çarşamba günü Özalp İlçemizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. pic.twitter.com/LfXynYDuxH — Özalp Kaymakamlığı???????? (@Ozalpgovtr) January 4, 2022

Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.