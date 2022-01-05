Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.
Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Öğretmenlerimiz,— Özalp Kaymakamlığı???????? (@Ozalpgovtr) January 4, 2022
Olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma tehlikesi nedeniyle 05.01.2022 Çarşamba günü Özalp İlçemizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. pic.twitter.com/LfXynYDuxH
Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları ve kapalı yollar nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Van Buzlanma
Son Haberler
- 09:35
- 09:33
- 09:36
- 09:37
- 09:33
Sıradaki Haber
1500 yıllık mezar steli hırsızları yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz