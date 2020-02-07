Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları yeniden başladı
[Fotoğraf: AA]
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü bölgede, ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgeye giden arama kurtarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çalışmaya başlamaya karar verdi.
Sivil araçların bölgeye gitmesine izin verilmiyor
Ekipler, bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çığ altındaki itfaiye erinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.
Etiketler: Tipi karabet tüneli kar çığ bahçesaraySon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 10:58
Son Haberler
- 11:27
- 11:22
- 11:19
- 11:17
- 11:07
Yükleniyor lütfen bekleyiniz