Van'da sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında ekipler, çığ altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri çığ bölgesinde alan taraması yapıyor.

çalışmalara dedektör köpekler de katılıyor.

Bahçesaray yolunda önlem alan jandarma, güvenlik nedeniyle çığ bölgesine geçişlere izin vermiyor.

Çevre illerden gelen 112, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri de yakın bir bölgede hazır bekletiliyor.

Kar altında hala 1 ya da 2 kişinin bulunduğu değerlendiriliyor.