Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da bin 300 ruhsatsız silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van polisi silah kaçakçılarına göz açtırmadı. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda parçalar halinde bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Silah kaçakçılarını uzun süre takibe alan polis ekipleri, İpekyolu ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinin deposunda bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı Van
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