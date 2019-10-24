Türkiye
Van'da askerleri taşıyan araç kaza yaptı24 Ekim 2019 Perşembe 21:21 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 21:24
Van'da askeri taşıyan aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.
Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA