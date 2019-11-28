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Van'da 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi28 Kasım 2019 Perşembe 08:50 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 09:03
Van'da, 1 Ekim ile 25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 163 bin 384 paket kaçak sigara ele geçirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van İl Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlara devam ediyor.
1 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 163 bin 384 paket kaçak sigara ele geçirildi.
120 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
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