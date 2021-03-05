Van'da güneşli hava sonrası dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent merkezi, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti.

Bahçesaray'da 15, Başkale'de 61, Çatak'ta 20, Gürpınar'da 64, Edremit'te 1 ve İpekyolu'nda 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun mücadele başlattı.

Büyükşehir Belediyesi temizlik işçileri de kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 78 köy ve 137 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de şehir merkezindeki yol ve caddelerde biriken karları temizledi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti de Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleriyle temizlendi.

3 bin 200 metre uzunluğundaki pisti zorlu hava şartlarına rağmen sürekli hazır tutan ekipler 22 uzman personel, 7 kar küreme aracı, 4 rotatif, 2 buz önleyici, 2 greyder ve yükleyici makinelerle havalimanında uçak seferlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle kapanan 70 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Güne karla uyanan kent sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.