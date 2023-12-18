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Türkiye
DHA-AA-İHA 18.12.2023 09:31

Van ve Rize'de yoğun kar: 169 yol ulaşıma kapandı

Van ve Rize'de etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 169 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekiplerin aralıksız mücadelesi sürüyor.

Van ve Rize'de yoğun kar: 169 yol ulaşıma kapandı
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.

​Şehir merkezinde de büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan temizlik işçileri de refüj ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkii, sabah yeniden araç geçişlerine açıldı. 

Rize

Dün akşam saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Çamlıhemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 23 olmak üzere toplamda 31 köy ve mahalle yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi’ne 6 iş makinesi, 13 personellik ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

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