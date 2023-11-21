Van ve Erzincan'da yoğun kar: 190 yol ulaşıma kapandı

Van'da belirli aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Karın en etkili olduğu Van-Bahçesaray ile Van-Hakkari kara yolunda yolun kapanmaması için Karayolları ekipleri sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

Kardan dolayı kent genelinde 53 mahalle ve 89 mezra olmak üzere toplam 142 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadale ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Erzincan

Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Çayırlı’da 6, Üzümlü’de 1 ve Tercan’da 41 olmak üzere toplam 48 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışıyor.

Kar şehirlerarası yollarda da etkili olurken Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.