Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

"Yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te yağışlar kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."