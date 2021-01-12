Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Valilik uyardı: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde sağanak beklendiğini, yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, Başkentlileri kuvvetli yağış konusunda uyardı.
Valiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara il genelinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar tahmin edilmektedir."
Ankara il genelinde çarşamba günü yer yer kuvvetli yağış beklenmektedir. pic.twitter.com/dl5OzhFjHb— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 12, 2021
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği de vurgulandı.
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Sağanak Twitter Yağış
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