Vali Yerlikaya depremin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Depremin İstanbul'da da hissedildiğini ancak olumsuz bir durum kaydedilmediğini duyurdu.



Bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya bölgeye İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibinin yola çıktığını duyurdu.

Deprem İstanbul'dun yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.