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Türkiye
DHA 21.07.2024 10:38

Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Erzurum'da futbol sahasının kale direği üzerine devrilen 4 yaşındaki Selehattin Eyyubi Çobanoğlu, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]

Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde, Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selehattin Eyyubi Çobanoğlu, yaşadığı sitedeki minyatür futbol sahasında oynarken üzerine demir kale direği devrildi. 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak dedesi tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Baba Abdulkadir Çobanoğlu, cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Aile, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor.

Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

"Demir direkler sabitlenmeden konuldu"

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu söyleyen site sakini Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" dedi. 

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