Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda uzaktan eğitim ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Bakan Selçuk'un açıkmalarından satır başları şöyle:

- Uzaktan eğitimlerin yayını TRT'den yapacağız. Tekrar saatleri de olacak.

- Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. TRT'nin alt yapısı bizi çok rahatlattı.

- "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

- Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.

-Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.

-(Uzaktan eğitim) Ders ortamı gibi olmalı. Bir masa düzeni olabilir, ders izlerken veya çalışırken sürekli bir şeyin yenildiği, içildiği çok daha esnek bir ortam yerine daha ders ortamına benzer, sınıf ortamına odaklanmayı sağlayacak bir yaklaşım söz konusu olabilir.

Sınav içeriği yüz yüze eğitim ile verilenler

- (LGS ve YKS) Yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de öyle olacak.

-Uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağına Bilim Kurulu karar verecek.

- Biz sınavı yüz yüze verilen eğitimlerden yapacağız. Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.

"Sınavların ertelenmemesinden yanayım"

-(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

Sınava hazırlananlara sanal sınıflar

- Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar. Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.

- Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor.

20 bin öğretmen ataması

- 20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor. Tatil, virüs meselesinden dolayı biraz izliyoruz. Atama gibi takvimi de ilan edeceğiz.

Özel okullar da EBA'dan yarlananacak

- Özel okul öğrencileri de EBA'dan faydalanacak. Zaten EBA özel okullara açıktı. Açılmayan tek yazılım vardı o da 23 Mart'ta açılacak.

-Yıllık programımız bu sene geçerli değil. Geçerli olan yıl sonunda öğrencilerimizin ulaşmasını beklediğimiz yere ulaşmak için telafi paketi.

Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak.

-Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.