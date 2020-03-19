Bakan Selçuk'un açıkmalarından satır başları şöyle:

-Eğitimlerin yayını TRT'den yapacağız. Tekrar saatleri de olacak.

-Uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağına Bilim Kurulu karar verecek.

- Biz sınavı yüz yüze verilen eğitimlerden yapacağız.

-Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.

-Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak.

-Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.

- "(Uzaktan eğitim dersleri) Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

-Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.

"(Uzaktan eğitim) Bütün ekip ve içerikler hazır, TRT ile çekimler bitti.

-TRT'nin alt yapısı bizi çok rahatlattı.

-Yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de öyle olacak.

-(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar. Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.

Ayrıntılar geliyor...