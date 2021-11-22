Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da uyuduğu esnada eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.
Aksaray’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Ramazan U., evlerinde uyuyan 51 yaşındaki eşi Sevgül U.'yu bıçakladı.
Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.
Hastaneye kaldırılan Sevgül U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.
Etiketler: Aksaray Kadına Şiddet Polis
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