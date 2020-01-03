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Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı03 Ocak 2020 Cuma 08:52 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 08:56
Üsküdar'da kamyonun ağaca çarpması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA ]
Üsküdar'da Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde Ahmet D. idaresindeki kamyon, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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