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Türkiye
DHA 02.01.2024 03:59

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Tedbir amaçlı bina boşaltıldı

Üsküdar'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Tedbir amaçlı bina boşaltıldı
[Fotograf: DHA]

Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde iddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Tedbir amaçlı bina boşaltıldı

Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

Sokakta başka bir inşaatta bekçi olarak görev yapan Erdal Gültekin, “Ben burada bekçiyim, bir gürültülü oldu. Ben de sese geldim. Baktım vatandaşlar dışarı çıkmış, bir çökme var. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri burada tedbir ve önlemini aldılar. İstinat duvarı çökmüş. O yüzden vatandaşlar dışarı çıkmış. Herhangi bir yaralı yok" dedi.

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