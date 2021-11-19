Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.
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