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Uşak’ta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı

Uşak’ta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

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Uşakta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı

Uşak Banaz Büyükoturak mevkiinde sabaha karşı meydana gelene kazada, Uşak’tan Ankara yönüne seyir halinde olan H. Hüseyin Eser idaresindeki yolcu otobüsü, yine aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Kazada otobüsün muavini Kadir Dağ olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen ve kazayı gören vatandaşların durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre aralarında ağır yaralılarında bulunduğu toplam 25 kişi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: uşak, otobüs, kaza, kamyon
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