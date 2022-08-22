Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
[Fotograf: AA]
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. https://t.co/rxlcgxh1wh pic.twitter.com/MFJLDnjir9— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.
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