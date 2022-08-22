Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. https://t.co/rxlcgxh1wh pic.twitter.com/MFJLDnjir9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.