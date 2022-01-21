Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genç kıza taşla saldıran şüpheli tutuklandı
İstanbul’da bir genç kız yolda yürürken taşlı saldırıya uğradı. Polis, 12 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek saldırganı yakaladı.
Saldırı, dün sabah saat 7 buçuk sıralarında Eyüpsultan İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı.
Üniversite öğrencisi genç bir kız, kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişinin taşlı saldırısına uğradı ve kafasından yaralandı.
Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 12 saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı.
Kasten yaralama suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Polis Son Dakika
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